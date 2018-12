Renuncias de candidatos: ridículas, informales, costosas y sospechosas

No hay duda de que la elección extraordinaria en Monterrey nos está dejando una gran lección democrática, una que no puede volver a suceder.



Por si acaso la comedia no había sido suficiente (entregar constancias de ganador y quitarlas, luego regresarlas, para una vez más quitarlas), el proceso ya se salió de control con la declinación de tres de los candidatos.



Todo este asunto, amigo lector, nos deja muchos temas con la obligación de reflexionar para evitarlos, porque el gasto de una elección extraordinaria y las condiciones en que se ha dado no dejan ganas de que se vuelva a repetir.



Lo mejor que puede suceder al final de todo este proceso es que se legisle formalmente una iniciativa en la Cámara de Diputados para que se establezca una segunda vuelta en las elecciones muy cerradas.



Salvo su mejor opinión, es un mal chiste que a una semana de la votación, tres de los candidatos declinen verbalmente su candidatura.



Estos candidatos ya están en la boleta que se entregará el domingo 23 de diciembre y recibieron una buena cantidad de dinero para su campaña. Por ejemplo, Adalberto Madero recibió 344 mil pesos. Iván Garza, de Movimiento Ciudadano, recibió 500 mil pesos.



¿Cobran su dinero para la campaña y se retiran? El asunto se presta para muchas interpretaciones, todas ellas muy malas y sospechosas.



Adalberto declinó para apoyar a Pato Zambrano y el caso de Iván es para darle su cariño a Felipe de Jesús. La candidata del PRD, Ana Villalpando, renuncia por Adrián de la Garza.



Todo parecería una buena idea, como intentar que la votación se centre en los candidatos más fuertes o más populares, pero como estas alianzas no son formales, quienes voten el Verde Ecologista no se sumarán a Pato Zambrano, y quienes voten por el PRD no se sumarán al PRI, ni los votos que tenga Iván serán para el PAN.



Estas declinaciones verbales son puro cuento, no son legales ni formales. En este sentido debemos esperar que cada uno de los candidatos responda y dé cuentas del dinero recibido y de su compromiso con los partidos que los postularon, porque a cuenta personal hicieron alianzas que los partidos no aceptan.



Es el caso de Movimiento Ciudadano, que se manifestó en contra del apoyo que su candidato decidió darle al PAN, asunto que terminará en un tribunal, porque candidato y partido están peleados y no se hacen responsables de nada.



También está el deslinde de Morena en la candidatura de Pato Zambrano, la dirigencia nacional no quiere respaldar la alianza con el PT, aunque Zambrano estará en las boletas.



Además de todo el INE está en problemas para reunir a los voluntarios para las mil 595 casillas, donde deben tener cerca de 11 mil ciudadanos para operarlas.



Así las cosas, amigo lector, la pregunta es ¿qué necesidad de tener una elección tan problemática y parchada?



Lo bueno de todo esto es que tenemos el pretexto perfecto para que se legisle con seriedad una segunda vuelta. Lo malo es que desde la reforma electoral, esa que centralizó toda la elección como hace 20 años, se impide que los estados tengan leyes electorales independientes o diferentes a las federales. Lo que significa que una reforma para segunda vuelta necesita impulsarse en todo México, en la Cámara de Diputados.



Por el bien de todos esperemos que nunca más tengamos una elección extraordinaria como esta, las leyes deben prever estas situaciones y deben impedir que a un día de la Navidad, la capital de un estado importante tenga ley seca y una obligación electoral que, a nadie o a muy pocos, les va interesar cumplir. Ya veremos… o usted, ¿qué opina?





alejandro.gonzalez@milenio.com