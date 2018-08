Walmart lanza hoy “Cachi”, app para compras y pagar servicios por celular y en octubre a todo el país

ASÍ COMO EN otros ámbitos, el internet comienza a generar una transformación, también en el comercio, ésta seguramente será más notoria con el paso del tiempo.



Nuestro país, se sabe, trae un rezago en ese terreno frente a otras economías de la región por los altos costos de la telefonía en el pasado, dada la falta de competencia.



Los mismos fabricantes de telefonía no habían permeado a todos los segmentos de la población con “aparatos inteligentes” a bajos costos como ahora se da.



Como quiera incluso las grandes cadenas ofrecen a sus clientes opciones online con catálogos diferenciados a los de sus tiendas tradicionales, los cuales se espera que evolucionen gradualmente.



Walmart México, que comanda Guilherme Loureiro, no es la excepción. No obstante el crecimiento exponencial del comercio digital, en su caso éste apenas representa 0.8% de sus ventas totales, mismas que el año pasado significaron la friolera de 573 mil millones de pesos.



Claro que culturalmente México se cuece aparte a otras latitudes, por lo que la compra física se mantiene aún con gran fortaleza.



Ahora mismo Walmart celebra 60 años de la marca Aurrerá, la cual remonta a los tiempos de Jerónimo Arango. En consecuencia tiene un enorme arraigo a través de tres formatos que son Bodega Aurrerá, Mi Bodega y Bodega Express.



Ahora mismo ya son más de mil 800 tiendas de Bodega Aurrerá, de las más de 2 mil 700 que tiene aquí esa multinacional que fundó Sam Walton y que opera en 23 países.



Independientemente de las ventas online, Walmart no ha dejado de crecer y solo este año hasta junio puso en marcha 43 nuevas unidades.



Si se parte de que Walmart tiene en el centro de sus decisiones al consumidor, es claro que lo digital se mantendrá en su foco de atención.



De hecho en su corporativo ya se dispone de un espacio denominado “zona 18”, en donde grupos multidisciplinarios de jóvenes millennials trabajan en innovaciones.



De un presupuesto de inversión que este año andará en 20 mil 870 millones de pesos, justo el 10% va para desarrollo tecnológico.



En ese contexto resulta que Walmart lanzará hoy al mercado una app realmente muy interesante y que seguro abrirá brecha.



Se trata de “Cachi”, aplicación con la que el cliente podrá comprar vía su teléfono celular, sin necesidad de dinero en efectivo o una tarjeta física.



Además y por si fuera poco el usuario podrá liquidar diversos servicios como teléfono, luz, agua, predial, TV de paga y otros que se sumarán poco a poco.



“Cachi” hará su debut hoy en Puebla en una prueba piloto que incluirá Sam’s Club “La Noria”, Sam’s Club “Hospital General” y Superama “La Noria”, y se espera que en unos días cubra la totalidad de esa entidad.



Este proyecto que lleva más de 4 meses de análisis lo lidera Olga González, vicepresidenta de finanzas, con el soporte de su segundo de a bordo John Gleason.



Obviamente participan otras áreas de apoyo y el objetivo es expandirla para todo el país a más tardar en octubre, a fin de que corra no solo en teléfonos que utilizan la plataforma Android, sino también en iOS de Apple, que lleva Tim Cook.



Se estima que la respuesta de la clientela a esta app será muy favorable, puesto que ayudará a sustituir efectivo hasta por 10 mil pesos, dará acceso a ofertas exclusivas, amén de que con ella se evitarán las largas filas para pagar los servicios más convencionales.



***



LE COMENTABA DE las posibles dificultades que podría tener Javier Sordo Madaleno para colocar en el mercado una oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIS) que trae en la mira. El derrumbe de su Centro Comercial Artz y la modificación de la densidad de esa obra no es la mejor carta de presentación. Vía Banorte, que lleva Marcos Ramírez, la oferta del CERPI buscaría unos 7 mil 500 millones de pesos en el transcurso del año. La verdad es que los inversionistas van a tener otras muchas opciones cuando se trate de CERPIS, porque resulta que hay en el tintero unas 16 posibles ofertas. Dadas los últimos cambios legales a esa figura, parecida a los CKD’s, hay incluso fondos de inversión extranjeros que se alistan. Habrá que ver si el escenario macro ayuda. Considérelo.



***



MERCADO PAGO CELEBRARÁ mañana 15 años de historia. Surgió como una respuesta a la necesidad de cobros del vehículo de compras online Mercado Libre, que fundó el argentino Marcos Galperín, y que ha resultado básica debido a la baja bancarización que hay en México. La dirige aquí Christian León. El año pasado realizó 231.4 millones de transacciones, 67% más que en 2017 y este 2018 trae un crecimiento del 66%. En su historia ha desarrollado diversos productos y servicios para democratizar los pagos en AL, incluidos financiamientos a través de Mercado Crédito.



***



RESULTA QUE ANTONIO Manuel Dávila Barberena acaba de ser ratificado como presidente del consejo de administración de la sofom inmobiliaria regulada



Adamantine. También se designaron a Sergio Carrera Dávila y José Manuel Rendón Oberhauser para codirigir esa firma que administra activos hipotecarios, inmobiliarios y financieros por 38 mil millones de pesos tanto en México como en algunos países del Caribe. Adamantine es un actor muy dinámico en materia de inversiones en la BMV, que dirige José-Oriol Bosch.