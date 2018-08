AT&T más soporte en 4G con la 2.5 Ghz, 16.4 millones de clientes, totaliza 7,400 mdd y alianza con KIA

UNA DE LAS reformas que trajo beneficios inmediatos a la población fue la de telecomunicaciones, sobre todo en telefonía celular con una palpable caída de las tarifas.



Hay análisis que evidencian además que el mayor beneficio de este ajuste lo recibió el segmento de menor poder de compra.



Claro que si los logros en ese terreno se busca que sean a largo plazo el IFT, que comanda Gabriel Contreras, tendría que hacer mucho más para que la competencia se preserve.



Todavía hay muchos aspectos a corregir con el actor preponderante, en este caso América Móvil de Carlos Slim Helú (Telcel), por ejemplo en lo que es compartir infraestructura.



Especialistas ya llevaron algunas ideas al equipo de Andrés Manuel López Obrador en esa línea. Hay confianza en el expertis de Salma Jalife, quien ocupará la subsecretaría en SCT, y Abel Hibert, cuya posición aún no se define, aunque es muy cercano a AMLO en esos temas.



Con todo y el nuevo entorno, Telcel aún tiene el 63.94% de participación en usuarios y 68.6% de los ingresos. Subió en este último renglón 0.85% vs 2017 al apostarle más fuerte a los clientes de postpago.



Pero más allá de lo anterior, la estadunidense AT&T, que lleva Kelly King, no tiene ninguna intención de bajar la guardia.



Esta telefónica, que es uno de los frutos de la reforma, ya cumplió 3 años y lleva 9 trimestres consecutivos con crecimiento. Solo en el segundo trimestre de este 2018 avanzó 25%.



Su participación es ya del 13.4% de la clientela y posee 20.1% de los ingresos, variable con la que se coloca como el segundo actor del segmento.



Hasta ahora ha invertido 7 mil 400 millones de dólares (mdd), incluida la compra de Iusacell y Nextel y 3 mil 400 mdd si se excluyen esas transacciones, o sea únicamente para acrecentar la infraestructura.



La multinacional ha resultado un factor para el abaratamiento de tarifas por sus paquetes diferenciados, el roaming gratis en llamadas a y desde EU, y el manejo de redes sociales sin costo.



Además su apuesta en México es a largo plazo y recién se quedó con 4 paquetes de 20 Mhz (80 Mhz en total) de la licitación de 120 Mhz que realizó el IFT de la banda 2.5 Ghz.



Pagará mil 400 millones de pesos (350 mdp) por cada bloque, en tanto que Movistar, que dirige Carlos Morales, se quedó con los otros 40 Mhz.



Con dicha adquisición, AT&T dio otro paso para apuntalar su infraestructura frente a la demanda de servicios 4G, entre los que están por ejemplo la posibilidad de conectar zonas remotas para salud, educación, pago de impuestos, tramitología y todo lo que viene con el “Internet de las cosas” como la conexión de automóviles.



De hecho acaba de cerrar un convenio con KIA, que lleva Horacio Chávez, mediante la cual dará conexión de Internet a sus nuevos modelos. Siguen otros para “ciudades inteligentes” como el que se tiene en QR en Playa del Carmen.



Con todo ello AT&T apuesta a mantener su avance y acrecentar más su número de clientes que ya significan 16.4 millones frente a los 8 millones que tenía en 2015.



Obvio su desempeño se potenciará si la autoridad delinea un mejor entorno competitivo.



***



RESULTA QUE EN Devlyn se acaba de cerrar una interesante transacción relacionada con su capital. La familia fundadora que preside Melanie Devlyn y que lleva Michael Devlyn concluyó la recompra del 23% de sus títulos que tenía el fondo de inversión Linzor Capital, que lleva Cipriano Santisteban. La presencia de este último se remontaba a 2014. La operación fue financiada por la división de asset management del Credit Suisse. Devlyn aprovechó para refinanciar también líneas de corto plazo con Citibanamex, que dirige Ernesto Torres Cantú, su banco de cabecera desde hace años. Devlyn, con 82 años de presencia, es uno de los indiscutibles líderes en el mercado de ópticas. Cuenta con más de mil 100 puntos de venta propios y apoya a varias departamentales. También se ha expandido a Guatemala y El Salvador. Posee uno de los laboratorios ópticos más modernos del país. Tras la operación su enfoque estará en fortalecer su propuesta de valor.



***



AUNQUE RAMÓN MEYER, próximo titular de SEDATU, y Juan Carlos Zentella, quien conducirá INFONAVIT, ya han hecho algunas presentaciones en torno a sus planes para empujar una mayor actividad en lo que hace a la edificación de vivienda, la simple revisión que ya se realiza para modificar la política actual preocupa a las empresas, dado que esto supondrá un alto, lo que perjudicará el ritmo como sucedió con la llegada de Enrique Peña Nieto. Pero además parece que se analiza el que el INFONAVIT regrese como constructor. De implementarse esto, implicaría el regreso de viejas prácticas corporativistas y de corrupción. Veremos.



***



EL ROBO DE gasolinas puede significar un quebranto de hasta 5 mil millones de pesos anuales si se incluye todo el esfuerzo que tiene que realizar PEMEX, que lleva Carlos Treviño, para contenerlo. El problema es que el crimen organizado ya asumió este ámbito como una división de su negocio y opera con una sofisticada logística en la que por desgracia hay empleados de esa petrolera que son aliados. Muchos ya han sido despedidos. Además la impunidad favorece el flagelo. La detención de los delincuentes no es expedita y menos eficaz por el MP. Obvio, faltaría poner mayor empeño desde el más alto nivel.



aguilaralberto@prodigy.net.mx