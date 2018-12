México-EU: nueva etapa

Ayer hubo un anuncio simultáneo en Ciudad de México y Washington sobre un ambicioso plan de desarrollo en el sur de nuestro país y en Centroamérica.



Se trata de una trascendental declaración conjunta porque por primera vez, por iniciativa de México, Estados Unidos acepta que el reto de la migración debe atenderse por sus causas y no solo por sus efectos, a través de programas de desarrollo que propicien el crecimiento económico regional.



Como ha dicho atinadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que “la migración sea una opción y no una obligación”.



La estrategia de México es bidireccional: mira hacia el sur y hacia el norte del país.



Hacia el sur estableció el Plan de Desarrollo Integral junto con El Salvador, Guatemala y Honduras. Hacia el norte acordó créditos con Estados Unidos.



Políticamente es un mensaje importante. Sin embargo, financieramente las cifras no parecen ser tan espectaculares.



El comunicado conjunto habla de que México destinará 25 mil millones de dólares en los siguientes cinco años para desarrollar el sur del país. Son obras que en realidad ya están contempladas en el presupuesto antes del anuncio. Nada nuevo. Se trata de la construcción del Tren Maya, el desarrollo del istmo de Tehuantepec, carreteras, la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, etcétera.



Por su parte, según el comunicado conjunto, Estados Unidos destinará un total de 4.8 mil millones de dólares de inversión, de los cuales 2 mil millones adicionales podrían ser destinados al sur de México, además de los 2.8 mil millones de dólares que ya están disponibles en la actualidad, a través de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), institución financiera de desarrollo del gobierno de Estados Unidos.



También hay que subrayar que no se trata de un Plan Marshall ni tampoco de una Alianza para el Progreso. No es un esquema de ayuda, sino de préstamos que hay que pagar. Es decir, más deuda, aunque sea en condiciones preferenciales.



Sobre los fondos destinados por Estados Unidos a Centroamérica tampoco es como para echar las campanas al vuelo. Dice que va a destinar 5.8 mil millones, pero en realidad mil millones ya han sido ejercidos desde 2017 en el Triángulo del Norte en el esquema conocido como Alianza para la Prosperidad, creada por el presidente Obama y administrado por el BID.



Quedan 4.8 mil millones, de los cuales 2.5 mil millones provendrían de la OPIC, 1.8 mil millones de USAID que ya fueron ejercidos, 320 millones de The Millennium Challenge Corporation y solo 180 millones adicionales en cooperación al desarrollo, que la administración de Trump está pidiendo al Congreso para el presupuesto de 2019.



El reto ahora es identificar propuestas de inversión viables y concretas tanto en México como en Centroamérica, donde prevalece una débil institucionalidad, para aprovechar el financiamiento.



Con este anuncio, a pesar de sus limitaciones, se crean las bases para iniciar una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos.

@AGutierrezCanet