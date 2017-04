Violencia serial en México

Ciudad de México

La historia del estudio de la violencia serial y la fantasía como uno de los factores característicos de esta condición y de los más importantes arroja evidencia de la cifra de agresores/as y víctimas de este fenómeno criminológico, pero también de que no se ha estudiado como fenómeno diferenciado. Aunque la serialidad es una condición psicológica que no es tema de la doctrina penal, es la explicación a la conducta delictiva de un tipo de violencia muy específico. Actualmente, los especialistas se han esforzado por lograr un consenso que no ha sido fácil en torno a su clasificación, comúnmente realizada a partir de la perspectiva de quien los comete, el propósito de los mismos y o del tipo de víctima.

