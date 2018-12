Viento y sol: Los nuevos dioses energéticos

Nexos

Por Manuel J. Molano

Ilustración: Víctor Solís

En el futuro veremos mucho más viento y sol en nuestra vida energética, pero el cambio no será automático. Lo fácil en el corto plazo será pensar como en la antigüedad y no resolver los problemas para convertir y almacenar la energía que flota a nuestro alrededor. A largo plazo no tomar las decisiones correctas puede ser muy costoso para nosotros. Pagaremos más por la energía fósil que por la renovable, y México es uno de los países que podría verse más afectado por el cambio climático. En Tabasco, si la altura media del mar subiera un metro, el 25.4% del territorio se vería afectado. En municipios como Dos Bocas la extracción de arena que hace Pemex ha hecho que el fenómeno se agrave.

