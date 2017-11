De la soledad a la soledad

Ciudad de México

La ética de la expresión para Orwell era también valentía. Sabía encarar lo desagradable. No cerraba los ojos. El niño que sufría palizas en confinamiento se convirtió en el intelectual dispuesto a quedarse solo. No escribía para congraciarse con nadie. No escribía para ser querido. En Birmania, al escuchar los gritos de una turba que le exigía dar muerte a un elefante suelto, se percató de que uno de los sobornos más temibles proviene del aplauso. Su ensayo “Matar a un elefante” es una confesión. La anécdota que cuenta no es solamente una denuncia del imperialismo. Es también un testimonio de una flaqueza moral.

