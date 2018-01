Peor que los papás

No me equivoco, ahora los niños no tienen una idea que se acerque a la nuestra de la autoridad. No respetan a los maestros, por la sencilla razón de que tampoco los padres lo hacen, y porque entre los padres y los niños tampoco hay respeto. Vi a una mamá moqueteando a su hijita como de siete años, a la entrada de una primaria a la que yo iba a leer. Y me pasó lo del dicho: “Si te metes de redentor…”. En la escuela me dijeron que había profesores especiales para niños maltratados. Así, con normalidad. Como si fuera natural.