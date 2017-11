Algunos factores a tener en cuenta para la reconstrucción de la Ciudad de México

Ciudad de México

En México no existe continuidad en el servicio público. Cada que comienza un nuevo periodo gubernamental se renuevan los puestos con capacidad de decisión, sustituyéndolos con personal afín a los nuevos directivos, muchas veces sin tener siquiera la formación necesaria para desempeñar el trabajo que les corresponde. Mientras este proceder no cambie México está condenado, como un moderno Sísifo, a cargar la misma piedra una y otra y otra vez. Es indispensable que el personal técnico de los organismos gubernamentales se elija con base en su currículum, mediante concurso abierto y que se mantenga al margen de los cambios políticos, para que se construya la memoria histórica del servicio público y no se tenga que reinventar la experiencia cada vez que ocurre una tragedia; tal como lo estamos viendo ahora.

Lee el texto completo aquí.