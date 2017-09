Los sismos y el derecho a la vivienda en México

Ciudad de México

Tanto la inclusión del derecho a la vivienda en la constitución, como la reforma en materia de derechos humanos del 2011, no fueron suficientes para corregir la situación precaria de muchas de las viviendas en ciudad de México y otras entidades como Oaxaca. Su promulgación no por sí misma amortiguar los efectos de la destrucción en ambos sismos. No obstante, sí nos permiten entender la tragedia desde una perspectiva de derechos y la posibilidad de pensar en soluciones transformadoras.

