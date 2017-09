19 de septiembre, una vez más

Ciudad de México

Al dar vuelta sobre Viaducto, el tránsito indicaba algo grave. No era el tráfico de la hora pico. Era distinto. Autos parados, sin saber hacia dónde moverse. Los semáforos no servían y varios jóvenes con cubrebocas se atravesaban solo pidiendo el alto con la mano. Eran voluntarios que querían mover escombros del edificio que se derrumbó sobre esa avenida casi esquina con Medellín. Los jóvenes que aún traían mochilas con útiles o que portaban cascos de bicicleta para protegerse, al principio no pudieron ayudar porque la brigada de Protección Civil y los militares que ya estaba ahí, trataba de poner un poco de orden y distribuir la ayuda.

