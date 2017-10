¿Quién responde por las escuelas afectadas por desastres naturales?

Ciudad de México

Para los sismos de septiembre, el Secretario Nuño anunció una cifra preliminar de los costos generados, que asciende a los 13 mil millones de pesos. Aunque, considerando que el proceso de evaluación apenas comenzó, esta cifra puede estar subestimada y/o considerando daños que no son efectos de los sismos, pero que sí son resultado de falta de mantenimiento, mal diseño de estructura, uso de materiales de baja calidad, construcción precaria o una combinación de las anteriores. En este caso, según los lineamientos, el Fonden no debería aplicarse. Con respecto a las responsabilidades por la mala edificación, no se especifica quién debe asumirlas.

