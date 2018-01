El futuro es femenino

Ciudad de México

Las mujeres que podemos empezar por ahí tenemos que promover esa absoluta desigualdad que llevó a la equidad de mi pasado, para que haya luz colándose por las paredes de todos nuestros futuros. No digo nada nuevo diciendo que las mujeres tenemos que promover a otras mujeres, que contratar a otras mujeres, que admirar a otras mujeres. A veces es bueno repetir las cosas aunque no sean novedad. Las mujeres tenemos que escuchar y repetir lo que otras mujeres dicen cuando dicen lo que nosotras quisiéramos decir; y argumentar de igual a igual cuando otras mujeres dicen lo que no. Las mujeres tenemos que cuidar a otras mujeres, entre otras cosas, educando mejor a los hombres.

Lee el texto completo aquí.