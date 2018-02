Espolvoreado de emes

Ciudad de México

“Estás bendito entre las mujeres” me dije bajo la regadera por la situación en mi casa. “Y conste que te faltan dos”. Me faltaban Cheny, la mujer que trabaja con nosotros desde hace más de veinte años y que llegó a la casa siendo muchacha, y la señora María Mercado, quien fue nana de mi esposa María Pía y desde hace siglos nos cocina dos veces por semana. Pero a la señora María no le tocaba turno y por su parte Cheny había ido a su pueblo de Oaxaca para los Días de Muertos; al escribir estas líneas sigue ahí ya que se rompió un brazo en una caída y necesita atenderse donde fue operada, en Huajuapan de León, la ciudad con hospital más cercana al pueblo.