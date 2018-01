Hilar fino

Ciudad de México

Me gusta concebirme como acción y consecuencia de un México posible. Uno de derechos y libertades que puede ser y suceder y que, desafortunadamente, ha sido y sucedido solo para unos cuantos. Me anima pensar que, como mujer y profesionista, soy el fruto del enorme esfuerzo de otras generaciones que lucharon porque yo viviera en un México donde la cuna ya no es destino y donde el medio ya no es el fin. Tristemente, como defensora y beneficiaria de ese micro-México de posibilidades, me angustia saber que, en tiempos recientes, lejos de concretar el país que merecemos, nos aprestamos a vivir en el que no queremos: ese donde la guerra, la desigualdad y el conservadurismo se vuelven la norma.

