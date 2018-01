Contradicciones

Ciudad de México

Supongo que el México en el que creo vivir es un espacio liminar entre esos “dos” Méxicos (que en realidad son miles), en el que no puedo terminar de conocer ni uno ni el otro, por ser tremendamente privilegiado y por, valga la ironía, no tener el privilegio suficiente. Son pocas las esperanzas que quedan de cualquier cosa. Y cada semana las que quedan son secuestradas por el escándalo o la indignación en curso. Pero, a la vez, el México en el que creo vivir está lleno de personas (jóvenes, sobre todo) dispuestas a invertir esas poquitas esperanzas que quedan en tratar de hacer que la jodidez no alcance niveles mayores. Es un México en el que me cuesta la vida tener certezas, pero en el que no tolero la ambigüedad política o ideológica, porque es un México en el que el cinismo parece ser el único reducto de tranquilidad para la vida cotidiana.

