El mal que te hará infeliz

Ciudad de México

Regresé a la ciudad, seguí haciendo crónicas de estos años de violencia porque la violencia se ha cruzado siempre en mi vida. Crecí en un barrio violento, estudié en escuelas violentas, en las calles donde transcurrió mi juventud podías ganarte una paliza “si pronunciabas un diptongo de más”. He escrito alguna vez que mi inauguración ante las instituciones del país ocurrió el 10 de junio de 1971, el día en que mi hermana y yo presenciamos desde una ventana de la calle Amado Nervo la masacre de estudiantes del Jueves de Corpus. No entendí que todo eso me estaba hablando de un país. Hasta que ese país regresó a Amado Nervo a buscarnos. Una tarde avisaron que uno de mis tíos, una figura luminosa de la infancia, había aparecido dentro de un tambo con una bolsa de plástico en la cabeza.