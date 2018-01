Minucias para mis hijos

Ciudad de México

Siempre me ha parecido que meditar sobre la realidad termina en minucias, sin importar la época. Dice el dicho que hay que vivir en el hoy, pues yo estoy atrapado en el presente de mi vida por dos razones: tengo dos niños recién nacidos y estoy empezando una nueva profesión. No me da la cabeza en el día para meditar con mucha profundidad el significado de la vida o el destino del país. Casi toda mi concentración esta en si hay comida, medicinas y pañales en la casa, si está pagada la luz, si tiene gasolina el coche, posibles pendientes de la oficina, etcétera. Un presente lleno de minucias, paradójicamente muy importantes.

