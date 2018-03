Una invención llamada México

Ciudad de México

En lo que algún día fue la gran Tenochtitlán, nací, crecí, estudié y me casé. Aquí trabajo y mis hijos están educándose. En un par de ocasiones tuve la tentación de emigrar a otro país. No pude. Se apoderó de mí un sentido tribal. Tenía, literalmente, pesadillas por abandonar la tierra de mi familia, amigos y muertos. No tuve la fuerza para voluntariamente hacer lo que de manera obligada tuvieron que hacer mis abuelos y su hijo: desterrarme.

