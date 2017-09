Rescatar a la Fiscalía General en tres pasos

Ciudad de México

Apostar por una hoja en blanco, un comienzo de cero en materia de procuración de justicia, es simplemente imposible. La experiencia de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país durante los últimos 20 años demuestra que es extraordinariamente complejo y costoso reclutar y entrenar a miles de nuevos funcionarios públicos, que el proceso lleva tiempo y que no está exento de problemas y errores graves. Y lo que es más importante, asumir que el problema son las personas y no los controles y procesos institucionales es un error de fondo: el diseño y aplicación de las reglas importan, y mucho. Los mejores funcionarios que uno pueda encontrar no tienen oportunidad si la institución para la que trabajan no tiene un diseño adecuado.

