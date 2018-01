Al final del deseo

Ciudad de México

Hemos llegado a este nivel de futuro sin darnos mucha cuenta, en realidad, lo único que hicimos fue pulsar un botón de "Acepto" para concederle a alguien acceso a nuestra información y continuar con la vida. Es parte del encanto. Cómo se utilice esta información queda más allá de nuestro cuestionamiento y, aunque exista una vaga noción de que alguna parte del procesamiento de estas decisiones será utilizada con fines mercadológicos, aceptamos que distintos grados de nuestra privacidad sean almacenados, indexados y conformados para arrojarnos la siguiente satisfacción, dice Byung-Chul Han: "los ocupantes del panóptico digital no se sienten observados, es decir, no se sienten vigilados. Se sienten libres y se desnudan voluntariamente. El panóptico digital no restringe la libertad, la explota".

