Una liga que no se rompe

Ciudad de México

Un México moderno fundado en la cooptación del enemigo, en la compra de los sindicatos, en una prensa que vive de publicidad oficial, ha hecho que cualquier esfuerzo que logre apartarse del canal institucional se desvanezca de inmediato. Quienes no se acoplan simplemente desaparecen. Nunca está de más recordar que el gobierno mexicano es el inventor de los vuelos de la muerte, el primero en pensar que el castigo necesario para cualquier disidencia era aventar a una persona, viva, desde un avión hacia el vacío. 32,277 desaparecidos, según la cuenta de Data Cívica, una organización no gubernamental que ha recogido, con paciencia y cuidado, los nombres de cada uno de ellos, porque el gobierno no lo ha hecho. Los mexicanos deben buscar a sus propios muertos, porque nadie más lo hace.





