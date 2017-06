Espionaje en México: ¿Cómo el uso de Pegasus puede tener implicaciones internacionales?

Ciudad de México

Si bien el gobierno mexicano anunció el pasado miércoles la apertura de una investigación sobre estos hechos, lo cual sin duda es positivo, no debe dejarse de lado que éstas deben apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos. Investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. El Estado también está obligado a sancionar, esto es, procesar y, de ser el caso, castigar a los autores de violaciones de derechos humanos. Si se actúa de modo que prevalezca la impunidad y no se restablecen, en cuanto sea posible, los derechos de las víctimas, el Estado habrá incumplido su obligación de garantizar los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción.





JOS