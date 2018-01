Enamorarse

Ciudad de México

Hay gente que se está enamorando siempre. No una vez, o diez, sino que hacen del enamoramiento una gimnasia, un continuo volver al mundo a costa del ser amado. Sin embargo, el ser amado adquiere en su imaginación una condición de ventolera, de acontecimiento efímero, de sueño pasajero. He conocido a tantas personas que se convencen de haber encontrado por enésima vez a la amante de sus sueños (en caso de que no practiquen o ejerzan ese viejo y deslucido negocio de la monogamia). La decepción es continua, pero no las derrotas; al contrario insufla en ellas nuevas energías para emprender otra vez la conquista, el enamoramiento, la caída en ese suave estado de somnolencia. Cualquier gesto, señal evanescente, cualquier cruce de miradas o roce de piel con un ser atractivo las excita una vez más, las lanza de nuevo a emprender la cabalgata y la aventura.

