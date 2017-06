¿Cómo es que la concentración de la riqueza impacta en las elecciones?

Ciudad de México

Los partidos políticos pacientemente han minado los controles y contrapesos democráticos por medio de la partidización de los nombramientos en la dirección de los órganos autónomos. De igual modo, los partidos han aprobado reformas electorales que imponen estrictos requisitos para aceptar evidencia del denunciante y no otorgan a la autoridad capacidad investigativa real. Asimismo, las reformas electorales suelen ser fácilmente subordinadas a las reglas no escritas que actores privados y públicos imponen (por ejemplo, el mercado negro de publicidad que las empresas de comunicación fomentaron como respuesta a la reforma electoral de 2008). Además, a pesar de las diversas impugnaciones electorales de los últimos años, los partidos de oposición no se esfuerzan en profesionalizar sus cuadros para litigar de manera efectiva las irregularidades que denuncian.

