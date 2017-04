La autocracia en América

Ciudad de México

La presidencia de Donald Trump es la constatación de que la infraestructura espiritual de ese país parecería haberse normalizado. Nada obliga a los actores políticos a acatar las declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. No hay ley que impida a un presidente burlarse o cuestionar la autoridad de un juez federal. Esas cosas no las hacían los mandatarios porque su conducta —y la de sus conciudadanos— era regida por ciertos hábitos o costumbres, críticos, vitales, para el sostenimiento de la república y que ahora simplemente han desparecido, por lo menos en una buena parte de la sociedad de ese país. Es muy pronto para saber las consecuencias de ello (Trump ha acatado las órdenes de los tribunales, por el momento), pero el riesgo no es hipotético.

