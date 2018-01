Seguir sin existir

Ciudad de México

Vaya paradoja en la que vivimos, un país en el que los corruptos y los delincuentes consiguen todo y los decentes nomás no hallan el modo. No importa si lo que hacen es tan importante para la sociedad, no consiguen chamba ni los médicos ni los músicos ni los historiadores ni los sicólogos, ni los nutriólogos. No es eso lo que me habían prometido mis maestros y mis padres, no es eso lo que yo misma les había prometido a mis hijos.

Lee el texto completo aquí.