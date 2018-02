Derecho a tener derechos

Ciudad de México

Muchos de los problemas que nos aquejan tendrían un principio de solución con una comunidad politizada; la corrupción, por poner un ejemplo, es un síntoma de una ciudadanía que no se organiza para reclamar lo que le es propio y de unos políticos que no se sienten moralmente presionados por la sociedad. Por ello al hablar de politización quisiera poner en claro que la política no puede seguir siendo entendida como una mera administración de intereses económicos sino como esa posibilidad de construir lo común.

