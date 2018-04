La idea de México, hoy

Ciudad de México

La última inversión importante en la imagen de México sucedió durante el sexenio de Salinas de Gortari, aunque se dio no tanto para generar una idea de comunidad nacional como para "vender" a México en Estados Unidos, como parte indispensable del esfuerzo para promover el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por esto el lugar en que se realizó la intervención no fue ya la Ciudad de México, sino Nueva York, alrededor de la magna exposición Mexico: Splendors of Thirty Centuries, y de una serie de muestras paralelas que la acompañaron.

Lee el texto completo aquí.