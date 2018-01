En deuda con la ciencia

Ciudad de México

De todos modos, México sigue siendo un país subdesarrollado porque no ha logrado establecer como su más alta prioridad el crecimiento vigoroso y sostenido de la fuerza que transformó al mundo medieval en el mundo moderno. Y mientras no lo haga, no tendrá la capacidad para ofrecerle a sus ciudadanos la mejor calidad de vida posible en la actualidad, como ya lo hacen otros países por medio del desarrollo de la ciencia y la tecnología, o sea la capacidad para generar conocimiento objetivo de la realidad y soluciones adecuadas a sus problemas.

