Cataluña: los escombros de la modernidad

Ciudad de México

En Cataluña existen instituciones democráticas regionales y los catalanes participan, también, en el proceso de decisión central. No existe exclusión social y económica por el hecho de haber nacido en Cataluña. Y cabe recordar que no existe en el país una clara mayoría que respalde la opción independentista. Yo estoy decididamente favor de un referéndum legal que permita a los catalanes expresarse sobre su futuro como nación y, sin embargo, esto no me impide destacar que, en la actualidad, la narración independentista catalana se basa, así como lo ha sido la victoria de Trump en Estados Unidos, en una mistificación continua de la realidad y en un relato que evade sistemáticamente la prueba de la razón y de los hechos históricos.

