El pueblo no elegido

Ciudad de México

La rapiña, el acoso del miedo, la desconfianza, el mareo tecnológico y la injusticia tienen un lugar cómodo en nuestro pueblo no elegido porque el saber inteligente ya no puede ser divulgado, y por más que tal saber se concentre en algunos virtuosos espacios de conversación crítica y el eco de su movimiento se difunda humildemente, no posee más la posibilidad de influir en la mengua de la brutalidad política. l

