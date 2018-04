El Bronco y la narrativa de (i)legalidad del Tribunal Electoral

Ciudad de México

Se trata de una decisión clave que impacta en primer lugar en la contienda presidencial pero también a otras elecciones federales y locales, en las que candidatos sin partido, que no lograron obtener su registro por las mismas razones, acudieron a los tribunales electorales. La decisión del Tribunal Electoral no ha sido bien recibida por la opinión pública, minutos después de que fue aprobada en redes sociales y otros medios de comunicación, no han parado de circular variopintas críticas a esta decisión del tribunal. Estamos, sin duda, pues, ante una sentencia histórica que no solamente tendrá un impacto en la política del país, sino que también repercute en la legitimidad y en el futuro del Tribunal Electoral.

