Arnoldo Kraus: Quizás en otro lugar

Ciudad de México

De la muerte lo que más espanta es que la vida siga ahí, tan serena. Que se oiga el paso de los autos tras la ventana, que llueva, que en la televisión aparezca el mismo noticiero en el mismo horario, que el mar, allá, en todos los lugares de la tierra a los que se acerca, siga sonando, vaya y venga como si nada. Porque de esta pena sabe y habla mejor que nadie es que queremos tanto a Arnoldo Kraus. No me obsesiona la muerte, me obsesiona la vida. Dice, como si temiera confundirnos. He leído con pasión y compasión el libro Quizás en otro lugar.

JOS