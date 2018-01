Aeroméxico, Volaris e Interjet cancelan vuelos hacia NY

Ciudad de México

Aerolíneas mexicanas informaron que como consecuencia de la tormenta invernal que afecta la costa este de Estados Unidos, cancelaron vuelos programados entre el 4 y 6 de enero hacia y desde Nueva York.

Aeroméxico canceló 9 vuelos, cinco entre la Ciudad de México y Nueva York, correspondientes a los vuelos AM 408, AM 409, AM 402, AM 409, dos entre Monterrey y Nueva York los vuelos AM 414 y AM 415 y dos más entre Ciudad de México y Boston AM 698 y AM 699.



A los pasajeros afectado Aeroméxico informó que no cobrarán cargos por reexpedición, cambio de fecha de salida o regreso, siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma cabina. Cuentan con un año de vigencia para hacer los cambios a partir de la fecha de expedición.



Volaris precisó que para este jueves, cuatro vuelos fueron cancelados, los cuales despegarían desde la Ciudad de México y Guadalajara hacia Nueva York y viceversa; mientras que para el 5 de enero dejará en tierra tres operaciones provenientes desde la ciudad estadunidense, en tanto para el sábado uno más.

“Los vuelos programados desde y hacia la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, podrán modificar su reservación sin cargos adicionales, en los siguientes 60 días naturales”, señaló en un aviso vía Twitter.

Por su parte, Interjet informó que este 4 de enero los vuelos 2994/2995, 2990/2991 y 2996/2997 entre México y Nueva York fueron cancelados, por lo que otorgará la protección en el siguiente vuelo disponible, con una condonación en los cargos por cambio y diferencia de tarifa del 5 al 11 de enero de 2018, y dicho cambio no debe superar la vigencia del boleto.

Respecto a los cambios solicitados posteriores al 11 de enero, aplicará al cobrar solo la diferencia de tarifa en caso de existir; además se brindará cambio de ruta, con un cobro de diferencia en el costo.

“En caso de que el pasajero no cuente con alguna fecha de vuelo se podrá programar a la última fecha publicada en el itinerario, siempre y cuando no supere la vigencia del boleto; sin aplicar el cargo por cambio pero cobrando la diferencia de tarifa en caso de existir; los cambios posteriores se aplicaran con todos los cargos correspondientes”, aclaró.

Precisó que no proceden reembolsos, a excepción de pasajeros con tarifa Priority, aunque subrayó que para mayor información, pone a su disposición su página para conocer las actualizaciones respecto a posibles.

