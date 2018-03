Violencia e impunidad, los pendientes: BBVA

México

En México la violencia, corrupción e impunidad son los grandes pendientes, pues han provocado que los índices delictivos sigan en ascenso, señaló Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer.

En entrevista con motivo de la 81 Convención Bancaria, sostuvo que urge que los tres niveles de gobierno tomen medidas sólidas para mitigar los problemas antes mencionados, pues la función esencial del Estado es brindar seguridad.

¿Qué es lo que más preocupa a los banqueros?

La debilidad institucional. Hay que trabajarla aunque no se resuelva en uno o dos años; es un poco como el Banco de México, que lleva 25 años institucionalizándose. El Ejército está en las calles porque las policías no funcionan, están hechas un desastre.

En prevención de lavado de dinero, ¿cómo está la banca?

Tenemos los esquemas adecuados. En América del Norte vamos a adoptar el sistema antilavado más desarrollado y confiable del mundo. Cuando tuve el privilegio de ser el presidente de la ABM inicié un proyecto que ha continuado Marcos Martínez para que en la región tengamos el mejor esquema. El cambio de administración en Estados Unidos lo retrasó un poco porque es un trabajo conjunto del sistema bancario de los tres países, pero seguimos avanzando.

¿Qué hay sobre las tarjetas que Bancomer emitió en las elecciones de 2012?

No hay ninguna investigación. El banco actúo como debía, en esa época había un producto perfectamente reglamentado por Banxico, que eran las tarjetas prepagadas, que hoy ya no existen. Una empresa compró un número determinado de esas micas para pagar. Esos plásticos no tenían un destino específico, pues podías pagar o usarlos para cualquier efecto.

¿Qué aciertos ha tenido el gobierno de Peña Nieto?

Las reformas. No solo su aprobación, la implementación ha sido exitosísima; solo la energética tiene comprometidos más de 200 mil millones de dólares de inversión. Otro es el tema contra la corrupción, pues derivado de la presión de la sociedad civil el Congreso adoptó un sistema nacional anticorrupción que es efectivo. Y uno más es la transparencia, con la institucionalización del IFAI.

¿Qué puede esperar México en caso de una ruptura del TLC?

La probabilidad de que termine el convenio es muy baja. Con o sin TLC, la región tiene los mayores recursos energéticos del mundo y cadenas de valor completamente integradas, las cuales son irreversibles.

Pese a la incertidumbre ¿México es atractivo para inversionistas?

Nosotros seguiremos invirtiendo. México será un país desarrollado en muy poco tiempo, por lo que no frenaremos ni un dólar. Sé que hay diferencias entre los dos Méxicos: el del centro-norte y el del sur, pero ahí tenemos que trabajar.

Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer.