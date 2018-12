Vestidos de novia, el tesoro de un millonario hecho a la medida

Karen Guzmán

El vestido de novia es la ilusión de muchas mujeres y uno de los iconos más reconocidos en todo el mundo, lo que ha creado toda una industria a su alrededor, donde uno de sus más importantes representantes es Alberto Palatchi, el millonario dueño de la firma Pronovias.



Nacido en Barcelona en 1949 Palatchi Ribera ha hecho magia con la industria de la moda nupcial. Pronovias es de origen en El Suizo, la tienda de tejidos para novias que fundó su padre Alberto Palatchi Bienveniste.



Quienes conocen al empresario lo definen como un hombre enérgico, intenso y controlador que no concibe liderar sin trabajar cada día metiéndose en todos los aspectos del negocio, formando así una fortuna de más de mil millones de euros, de acuerdo con la revista Forbes.



Después de tomar las riendas del negocio familiar a los 17 años, logró darle la vuelta a las cuentas en menos de tres meses, vistiendo a las grandes tiendas de moda nupcial en España. A los 20 años, Palatchi fue nombrado director general de la compañía aunque fue hasta 1969 que Pronovias quedó constituida como empresa.



Bajo la dirección de Palatchi, la firma de su padre creció con el firme propósito de desarrollar los conceptos clave en el mundo de la moda para la época, inventando el prêt-à-porter (producción en serie) de la moda nupcial. Para 1964 presentó la primera colección de vestidos de novia, al mismo tiempo que presentaba el taller de alta costura St. Patrick.



Fue en 1968 cuando inauguró la primera tienda Pronovias, "lanzamos la franquicia y las tiendas especializadas en vestidos de novia, que son dos ideas que hasta entonces no existían en nuestro país, ya que se vendían en tiendas de confección de mujer", afirma Palatchi.



El gran salto para la firma de Palatchi fue en 2008 cuando abrieron la primera tienda en Nueva York, y ha sido reconocida por figuras han usado sus modelos, como es el caso de la it girl italiana Chiara Ferragni y la británica Louise Roe que utilizaron sus diseños en su boda.



Su firma está presente en 90 países, con 200 tiendas que emplean a más de 740 personas, tiene presencia en más de 4 mil 200 puntos de venta multimarca. Es la compañía que más vestidos vende en el mundo bajo diferentes marcas con el nombre de Pronovias Fashion Group, que ha facturado casi 200 millones de euros en el último año. En 2017 el imperio de Palatchi fue nombrado una de las compañías más rentables de España.



Su ascenso se vio frenado en julio de ese mismo año con el cierre de una de las operaciones de inversión récord en el mercado español, con lo que Pronovias quedó valorada en 550 millones de euros bajo el control del fondo de capital de riesgo BC Partners. Sin embargo el empresario aún mantiene 10 por ciento de las acciones de la compañía.



Fortuna



Alberto Palatchi ha amasado más de mil millones de euros con Pronovias, la firma que más vestidos vende en el mundo.



Imperio



Con 200 tiendas y 4 mil 200 puntos de venta, la firma tiene presencia en 90 países.



Rumbo



Pronovias, valorada en 550 millones de euros, fue adquirida en junio de 2017 por riesgo BC partners.