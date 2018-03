Gobierno planea venta de terreno en Campo Militar 1-F en Santa Fe

Ciudad de México

El gobierno de México está preparando la venta del Campo Militar 1-F, ubicado en Santa Fe, un inmenso terreno que de acuerdo con analistas podría convertir un área no urbanizada de la capital en uno de los desarrollos inmobiliarios más lucrativos de América Latina, con un precio que podría llegar a los mil millones de dólares.

La posible venta de esta base militar fue anunciada en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el pasado 24 de enero, pero de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los planes para la venta ya están en marcha.

En el acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su venta a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se puede leer que se trata de "una superficie de 1,255,276 metros cuadrados de un inmueble federal de mayor extensión con superficie total de 1,477,049 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México", dirección que corresponde a la del Campo Militar 1-F, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).





Según el Diario Oficial este terreno ya no es necesario para los militares y no ofrece ningún uso para otras instituciones públicas. Los fondos de su venta irían a la tesorería.

"Con base en la aprobación de su Comité de Aprovechamiento Inmobiliario y en el dictamen de no utilidad para el servicio público, emitido por la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria y tomando en cuenta que la superficie del inmueble materia de este acuerdo no es de uso común y por sus características no es susceptible de destinarse al servicio de otras instituciones públicas para la prestación de servicios a su cargo y que con su venta se obtendrán recursos para el erario federal y se dejarán de realizar gastos con motivo de su vigilancia y mantenimiento, ha determinado la conveniencia de su enajenación a través del organismo público descentralizado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes", dice el texto.

Alto potencial inmobiliario

Con casi cuatro veces el tamaño de Disneylandia, 125 hectáreas, el Campo Militar 1-F es una de las últimas grandes franjas de tierra no desarrollada en la Ciudad de México.

"Sería el proyecto de desarrollo más importante en Latinoamérica por mucho", dijo Rodrigo Suárez, director de operaciones de la firma mexicana de capital privado Hasta Capital.

Esta base militar que cuenta con amplias áreas verdes, según imágenes satelitales, se ubica entre las lujosas oficinas y centros comerciales de Santa Fe, así como las exclusivas casas de Lomas de Chapultepec y torres de departamentos construidas por Carlos Slim en la zona conocida como Nuevo Polanco.

De acuerdo con Reuters, un portavoz del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que administraría la venta, dijo que aún no ha establecido un cronograma ni se ha determinado el tipo de licitación que usará.

La agencia de noticias afirma que el Gobierno planea contratar a la correduría internacional Jones Lang LaSalle para comercializar el sitio, de acuerdo con cuatro profesionales inmobiliarios de Ciudad de México no afiliados a la compañía. La correduría se negó a comentar.

Valor real

Profesionales de bienes raíces dijeron que el valor real de la propiedad es difícil de calcular hasta que el gobierno anuncie si venderá el sitio tal como está o con un cambio de clasificación que podría permitir una construcción altamente lucrativa.

El proceso podría continuar hasta el próximo gobierno si no se concreta antes de que finalice el mandato del presidente Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre.

Un nuevo desarrollo con grandes demandas de infraestructura en la Ciudad de México podría enfrentar una dura oposición.

Si se concede permiso para un desarrollo de alto nivel, los inversionistas institucionales extranjeros, como fondos de pensiones estadunidenses y fondos de capital soberanos, podrían aprovechar e invertir en uno de los principales mercados de América Latina, dijeron expertos locales en bienes raíces.

Los datos actuales de zonificación de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la ciudad muestran que un desarrollador podría construir alrededor de 25 mil 100 unidades de vivienda.

Casas en el área se venden a un precio mediano de 24 mil pesos (mil 273 dólares) por metro cuadrado, por lo que expertos en bienes raíces calculan que el sitio podría reunir hasta mil millones de dólares en una subasta. La operación podría convertirla en la venta de terreno más costosa jamás realizada en México y en una de las más grandes de América Latina.

La aparición en 2011 de fondos de inversión inmobiliaria conocidos como Fibra hizo que el mercado de compradores fuera más competitivo al proporcionar un flujo constante de capital, particularmente con el respaldo de los fondos de pensiones mexicanos.

Como resultado, el valor de la tierra en las áreas de alta gama de Ciudad de México ha aumentado entre 50 y 75 por ciento en los últimos cinco años, según la firma Cushman & Wakefield.

MCM