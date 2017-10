Acudirá US Chambers of Commerce a la Corte si Trump deja el TLC

México

Los empresarios de Estados Unidos advierten que en caso de que su país salga del Tratado de Libre Comercio (TLC), impugnarán la decisión del gobierno ante la Corte Suprema de Justicia.

Thomas Donohue, presidente de la US Chambers of Commerce, destacó que la administración de Trump no puede pensar que su táctica negociadora sea la de dar la orden de retirarse de las mesas de diálogo si no se cumplen sus demandas, dado que México y Canadá “no van a negociar con una pistola en la cabeza”.

Se ha “llegado a un punto crítico y no tienen más opción que hacer sonar las campanas”, expresó durante su participación en el US-Mexico CEO Dialogue.

También dijo que las propuestas que se manejan en la renegociación del TLC por parte de EU, como la terminación del acuerdo cada cinco años, las modificaciones a las reglas de origen y los cambios en la solución de controversias, podrán arruinar el pacto.

Donohue señaló que la iniciativa privada ha llevado ante la Corte diversos casos contra el gobierno estadunidense y hará la conducente si es que se concluye con el acuerdo de forma unilateral.

No obstante, explicó que hay áreas de oportunidad más allá del TLC. “Nosotros pelearemos para proteger el acuerdo pero, sin importar lo que pase, la comunidad de negocios permanecerá”.

Señaló que enviaron una carta al presidente Trump, firmada por más de 300 cámaras locales y estatales que representan a compañías de los 50 estados, donde expresan su apoyo a la modernización del TLC.