El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, negó que los programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean asistencialistas, inclusive en el caso de los adultos mayores, que tiene contemplado un presupuesto de 100 mil millones de pesos.

“Este programa inicia en 2001 por un motivo no asistencialista, inicia por un motivo humanitario por un lado y, por otro, por un motivo psicológico familiar. La idea partía de que la gran mayoría de los adultos mayores en este país no tienen ninguna posibilidad de acceder a ingreso alguno”, explicó en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Para discutir el Paquete Económico de 2019, el secretario agregó que el programa añadió que los demás programas que tendrá el gobierno “son aún menos asistencialistas”, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde la gente tiene que aprender un oficio para tener una beca o comprometerse a asistir a clases.

Recorte en dependencias, en gasto operativo

Al ser cuestionado sobre el recorte que se dio en dependencias y organismos, aclaró que es en gasto de operación y es general porque “todo mundo tiene que cooperar, no podemos tener este exceso en gasto corriente”.

En relación con el fortalecimiento de las finanzas estatales, Urzúa explicó que no pueden meterse en las entidades y municipios, pues cada uno tiene que fortalecer sus recursos y el estado no puede mandar a todos cuando no hay voluntad propia para aumentar su recaudación.

Meta de crecimiento, de 4%

Además, destacó que la nueva administración está consciente de la importancia de crecer de manera sostenida más allá del 2 por ciento que se estima para 2019, por lo que la meta de crecimiento promedio en el sexenio es de 4 por ciento.

“Nunca nosotros dijimos que tal cifra (4 por ciento) era la que iba a suceder el año que entra, como está en los criterios generales (de política económica) el crecimiento económico mundial está aletargado, no está siendo muy activo y eso a su vez, representa para nosotros un peso más que tenemos que cargar para poder crecer”, dijo.

En materia de salud, aunque el funcionario dijo estar consciente de que es probablemente más preocupante que la desigualdad que se da en el acceso a la educación, afirmó que el incremento de 5.4 por ciento a tasa real que se asignó “es lo que se puede”.





