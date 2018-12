Urgente reducir brecha salarial en la Zona Metropolitana de La Laguna

Milenio Digital

Una de las problemáticas más importantes a resolver en el contexto global es la desigualdad. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos y los organismos multilaterales por combatir la pobreza, la brecha entre los grupos de la sociedad más y menos privilegiados ha aumentado.

Es por esto que tomando conciencia del papel que juega la igualdad en la estabilidad social y económica, las agendas de organismos como el Banco Mundial incluyen en sus objetivos, además de disminuir la pobreza o promover el crecimiento económico, el compartir la prosperidad.

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el encargado de la medición de la pobreza y la desigualdad en el país, así como del diseño de políticas públicas para combatirlas.

En el caso particular de la desigualdad, el CONEVAL utiliza tres indicadores:



1) Coeficiente de Gini. Se refiere a la distribución del ingreso y toma valores de 0 a 1, en donde 0 representa la igualdad perfecta y 1 la total inequidad.

2) Razón del ingreso. Mide la brecha entre el ingreso promedio del 10% más rico de la población y el 10% más pobre. También toma valores de 0 a 1, pero en su caso el 1 significa que los ingresos de los dos extremos son iguales.

3) Grado de polarización social. Mide las diferencias en el ingreso y calidad de vida en cuestiones de vivienda y nivel educativo, con lo que cataloga a las ciudades en polo de alta marginación, polo de baja marginación y sin polo.

Con un índice de Gini de 0.42, una razón del ingreso de 0.12 y clasificados como un polo de baja marginación, Torreón y la Zona Metropolitana de La Laguna se encontraban en niveles de igualdad favorables, de acuerdo a las últimas mediciones de CONEVAL realizadas a nivel municipal en 2010.

¿Cómo se encontraría La Laguna en caso de hacerse las mediciones ahora?

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI permite calcular estimaciones a estos indicadores.

De acuerdo al resultado del tercer trimestre de 2018, el Coeficiente de Gini en trabajadores de tiempo completo incluyendo en la muestra a los trabajadores sin remuneración, es de 0.397.

Esta cifra nos indica que la distribución del ingreso no se aleja mucho de una distribución equitativa. No obstante, el dato por sí solo no nos dice mucho: podría darse el caso de que todos los trabajadores tengan ingresos idénticos, pero bajos.

En el caso de La Laguna, el ingreso promedio mensual en el área metropolitana es de $7,829.47 pesos y la razón del ingreso entre el total de la población de trabajadores con jornadas de tiempo completo que reciben ingresoes de 0.1274, en otras palabras, el 10% de la población con mayor ingreso gana en promedio 7.8 veces el monto percibido por el 10% más pobre de la población ocupada.

En cuanto al grado de polarización, La Laguna se clasifica como polo de baja marginación ya que la mayoría de la población tiene acceso a viviendas con drenaje y electricidad, entre otros servicios.

En datos del Inventario Nacional de Vivienda de INEGI en 2015, 96.3% de las viviendas de Torreón cuentan con agua entubada, 99.8% de las viviendas tienen electricidad, 98.1% tiene drenaje y 99% tiene sanitario.

A pesar de que los resultados no son desfavorables, pues el Coeficiente de Ginise encuentra dentro del nivel nacional y estatal, de 0.48 y 0.41 respectivamente, los resultados no muestran avance en igualdad en casi una década, el diseño e implementación de políticas públicas para reducir las brechas es un trabajo urgente para los gobiernos locales y federales en conjunto.

*Publicación a cargo de Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. (www.trcimplan.gob.mx) Comentarios en twitter: @trcimplan