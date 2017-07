Se abren empresas de Unidem a alumnos de 15 instituciones

Ecatepec

Estudiantes de 15 instituciones educativas podrán realizar prácticas profesionales y podrían tener espacios para empleo en alguna de las casi 400 empresas adheridas a la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), esto como parte de los acuerdos para abrir espacios laborales a jóvenes.

Lo anterior fue dado a conocer por Angélica Quijano Hernández, subdirectora regional de la agrupación empresarial, quien detalló que desde hace cinco años se formó la Comisión de vinculación Educativa donde dan opiniones respecto de planes de estudio, fomentan incubadoras de negocio y organizan foros de prevención del delito con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

"Buscamos que los jóvenes se incorporen en las empresas en prácticas de campo y en servicio social, para que cuando salgan, se rompa ese círculo vicioso en el que no son contratados por que no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque nunca se les ha dado la oportunidad", comentó Quijano.

Expuso que en América Latina hay un profundo rezago respecto de la vinculación de instituciones de nivel medio, medio superior y superior con las empresas, y trae como consecuencia que los conocimientos que adquieren los alumnos no les sirven a las compañías.

"Muchas veces los estudiantes aprenden de textos que fueron publicados hace más de 30 o 40 años en otro país, con otro idioma y en consecuencia en un entorno completamente diferente al que vivimos en México, por eso es indispensable que se familiaricen con el entorno laboral antes de culminar su preparación", dijo la directiva.

Destacó que Unidem busca participar en la elaboración de los planes de estudio, en admitir a alumnos en prácticas de campo y, sobre todo, darles oportunidad de tener un primer empleo y por ende experiencia en su campo de estudios.





