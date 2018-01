Va UDEM por reconocimiento AACSB

Monterrey

Esperando convertirse en la cuarta universidad mexicana con el reconocimiento, la Universidad de Monterrey (UDEM) espera obtener a finales de abril o principios de mayo el reconocimiento de The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Antonio Dieck Assad, rector de la Universidad, explicó que en México solo otras tres universidades son parte de la Asociación que se le da a las escuelas de negocios, y que en el caso específico de la UDEM esperan conseguirlo tanto para sus programas de posgrado como para licenciaturas.

"La realidad es que hay muchas instituciones a nivel global, entre las que destaca la UDEM que envían más estudiantes per capita al extranjero, algunas de estas con las que queremos hacer convenio siempre nos preguntan si tenemos la acreditación de AACSB y esto nos ayudará a crecer los convenios", detalló Dieck Assad.

De acuerdo a Carlos Basurto Meza, vicerrector de Educación Superior, en la escuela de negocios de la UDEM se gradúan aproximadamente 300 estudiantes por año, y en la totalidad de la UDEM envían unos mil 300 estudiantes al extranjero, que se podrían beneficiar de este reconocimiento.

Dieck Assad además dio a conocer que principalmente los estudiantes buscan experiencias en el extranjero en Estados Unidos, Francia, Alemania, España y algunos países de Asia.

"El grupo de graduados que terminan y tienen una experiencia internacional importante que tenemos de diciembre del año pasado, es del 57 por ciento de nuestros alumnos. Esto quiere decir, un verano, o un semestre, o un año en el extranjero, y esto es muy importante para nosotros al darle una oportunidad global a los alumnos", insistió el rector.

La acreditación AACSB solo la ostentan el 5 por ciento de las escuelas de negocios, entre las que destacan Columbia University, Harvard University, New York University, Northwestern University, University of Pennsylvania y Yale University, entre otras. En México la tienen el Ipade, el ITAM y el Egade.

Se trata de una acreditación de administración y representa el más alto logro para las escuelas de negocio en el mundo, y le ha tomado a la UDEM cinco años de preparación para poder obtener el reconocimiento, de acuerdo a información del Equipo Evaluador de la Asociación. Si obtiene el reconocimiento, tendrá que volver a certificarse cada cinco años ante el equipo evaluador.

Basurto Meza explicó que en los últimos cinco años la escuela de negocios ha sufrido transformaciones importantes en búsqueda del reconocimiento internacional, enfocándose en temas de investigación y mejoramiento del plan de estudios.

"Necesitamos colaboración con otras universidades, en la medida que lo tengamos y hagamos la colaboración con otras universidades que son catalogadas de las mejores del mundo, también se van a beneficiar nuestros estudiantes y las empresas que participen en estos proyectos", argumentó.