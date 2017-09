Uber pierde su licencia para operar en Londres

Londres

Transport for London (TfL) dijo que no renovará la licencia de Uber, una decisión sorpresiva, después de citar las preocupaciones de que la firma que sirve para solicitar transporte no es un operador “apto y apropiado”.

Uber dijo que apelará inmediatamente de la decisión que le impediría operar en la capital británica a partir de finales de la próxima semana. TfL dijo que “el enfoque y la conducta de la compañía demuestran una falta de responsabilidad corporativa en relación con las potenciales implicaciones de seguridad pública y de seguridad”.

TfL dijo que negó una tercera parte de todas las solicitudes para firmas privadas de alquiler en el último año. Las principales preocupaciones del regulador fueron el enfoque de Uber para denunciar delitos penales graves, y cómo se obtuvieron los certificados médicos y las revisiones de antecedentes penales. También destacó el supuesto uso del software “Greyball” en Londres, del que acusan a Uber de desplegarlo para bloquear a los organismos regulatorios y que no tengan acceso completo a la aplicación.

La decisión significa que Uber técnicamente no tiene autorización para operar en uno de sus mercados más grandes del mundo a partir del 1 de octubre, aunque tiene 21 días para apelar de la decisión y puede continuar ofreciendo el servicio en ese periodo y durante el proceso de apelación.

Tom Elvidge, gerente general de Uber en Londres, dijo: “3.5 millones de londinenses que utilizan nuestra aplicación y más de 40 mil choferes con licencia que dependen de Uber para ganarse la vida quedarán sorprendidos por esta decisión”. “Para defender la forma como se ganan la vida todos esos choferes y la opción de consumo de millones de londinenses que utilizan nuestra aplicación, tenemos la intención de impugnar inmediatamente esto ante los tribunales”.

La decisión, que llega después de un histórico tribunal laboral del año pasado, se produce en medio de una creciente controversia sobre el enfoque de Uber para reportar a la policía los incidentes violentos.

En agosto, Transport for London dijo que recibió una carta de Scotland Yard donde le planteaba sus preocupaciones por la decisión de Uber de no reportar tres incidentes sexuales y violentos entre choferes y pasajeros este año.

TfL advirtió en esa ocasión que la carta sería parte de la información para su decisión sobre si Uber podría continuar operando en Londres por otros cinco años.

Uber negó que represente una amenaza de seguridad para los pasajeros y dijo que siempre ha seguido las reglas.

“Los choferes que utilizan Uber tienen licencia de Transport for London y pasaron por las mismas revisiones de antecedentes mejoradas de DBS (Disclosure and Barring Service o Servicio de Divulgación y Restricción) como los choferes de los Taxis Negros. Nuestra tecnología pionera ha ido más allá para mejorar la seguridad con el seguimiento de todos los viajes y su registro en GPS”, dijo Elvidge. “Siempre seguimos las reglas de TfL para reportar los incidentes graves y contamos con un equipo que está dedicado a trabajar estrechamente con la Policía Metropolitana. Como ya le dijimos al TfL, una revisión independiente encontró que “Greyball” nunca se utilizó o se consideró usar en el Reino Unido para los propósitos que citó TfL.

Uber opera en más de 600 ciudades en todo el mundo, incluidos más de 40 pueblos y ciudades en el Reino Unido. Esta prohibición le demostraría al mundo que Londres, lejos de ser una ciudad abierta, se cierra a las empresas innovadoras que le dan opciones a los consumidores”.

Maria Ludkin, directora legal de GMB, el sindicato de choferes, dijo que la decisión fue una victoria histórica para el sindicato, que lucha en los tribunales por el trato que Uber le da a sus choferes. “Ninguna compañía se puede comportar como si estuviera por encima de la ley, y eso incluye a Uber.

“No hay duda de que otras ciudades importantes estudiarán esa decisión y considerarán el futuro de Uber en sus propias calles”, dijo.