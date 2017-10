Uber desactivó a 9 mil conductores por actos irregulares

Ciudad de México

Ante los recientes escándalos que la vinculan con diversos hechos criminales, Uber informó que en lo que va del 2017 ha desactivado en México a cerca de nueve mil socios conductores por incumplir con los términos y condiciones del servicio, principalmente con los estándares de calidad que se miden a través de la retroalimentación de los usuarios.

La empresa de transporte privado abundó que en el país sólo el 12 por ciento de los aspirantes a socios conductores que inicia el proceso logra completarlo. Aseguró que ocho de cada diez candidatos no termina el registro en la plataforma en alguno de los pasos del proceso de activación.

Las cifras incluyen aspirantes que no finalizan sus procesos de registro y alta, que no presentan documentos válidos o los presentan incompletos, entre los documentos requeridos se encuentra una carta de no antecedentes penales y licencia de conducir vigente. Otros aspirantes no son aceptados de manera directa por la plataforma después reprobar los exámenes “psicométricos y de comportamiento adecuado”.

Con esto, “la rigurosidad del proceso desincentiva a aquellos que no presentan un interés genuino por volverse socios conductores”, aseguró la empresa por medio de un comunicado.

Realizará pruebas con polígrafo

Con el ánimo de robustecer los filtros que se aplican actualmente a los socios conductores, la plataforma informó que próximamente aplicará pruebas adicionales cuando el caso lo amerite. Estos filtros adicionales incluirán entrevistas presenciales con una psicóloga o pruebas con polígrafo.

“Sabemos que en las primeras semanas los conductores pueden llegar a tener bajas calificaciones por estar en proceso de adaptación. Por ello, seguimos muy de cerca los viajes de conductores de recién ingreso a la plataforma”, señaló Carlos Olivos, director de comunicación de Uber México.

“En su compromiso por ofrecer un servicio seguro y de calidad, la plataforma de Uber robustece constantemente los filtros necesarios para asegurar en la medida de lo posible que personas honestas y comprometidas estén al frente del volante”, concluyó.

Sobre los “Filtros de confianza” que son aplicados por la plataforma, se informó que este proceso es realizado por un proveedor especializado e incluye, entre otros requerimientos, la búsqueda de antecedentes penales en más de 500 bases de datos gubernamentales públicas. En lo que va del año 2017, más de 32 mil personas han sido rechazadas para activarse como conductor a través de la plataforma de Uber por no acreditar positivamente este filtro.

Por su parte los exámenes “psicométricos y de comportamiento adecuado”, consisten en una prueba que realiza directamente Uber. Todos los conductores deben acudir a los centros de activación y soporte a presentar y aprobar el examen de conducta adecuada. Esta prueba de 52 reactivos evalúa la percepción del candidato ante el acoso, robo, manipulación, soborno, atención al cliente, violencia, trabajo en equipo, inteligencia emocional, honestidad, seguimiento a normas, respeto, inteligencia y proactividad.

En los exámenes también se incluyen preguntas clave para entender cómo reaccionarían los candidatos ante distintas situaciones, cómo atender a usuarios con alguna discapacidad física, visual o auditiva.









