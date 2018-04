México quiere ser potencia turística

Un año más tarde, nos reunimos para platicar de nuevo sobre turismo. La oficina de Luis Barrios está sobre el City Express Plus de Santa Fe, en la Ciudad de México, y con una vista a un nuevo corredor hotelero de negocios, tomamos un café. Al inicio me dice que no ha tenido una buena mañana, es medio día, y dice que tiene poco ánimo. Pero no termino de hacer la primera pregunta cuando ya lo percibo emocionado.

“Cada año se avanza mucho”, me dice, y es que ya no somos solo un destino de sol, playa y diversión. México es un destino con un sector interno fuerte, un lugar para hacer negocios y uno en el que no solo ingresa dinero por divisas. “De cada peso que entra del extranjero, hay cuatro mexicanos”, dice.

La campaña Viajemos Todos por México surge de reconocer al turismo interno, esto generó una nueva oferta y más derrama, cuenta. “Hay una mayor empatía y coordinación entre las autoridades y el sector”, y eso da resultados en el sector y, por ende, el país. “Si se alinean las estrellas habrá crecimiento, y más si entendemos que el turismo no está desconectado de lo que pasa en el país o en el mundo”.

Más allá de lo logrado, hay que hablar del futuro, ¿qué viene? Luis Barrios sonríe y responde de forma tajante: “El turismo no es más que otro producto de consumo y refleja la calidad de vida de los ciudadanos”. Si vemos un país “con desempleo por debajo de 4%; que pudo asimilar a los paisanos que han regresado de Estados Unidos; una masa salarial que ha crecido, la realidad es que el turismo se ha a anfianzado no solo porque los extranjeros han venido a México, sino porque el mexicano ha viajado más porque tiene más poder de consumo,” dice.