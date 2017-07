Trump denuncia comercio entre China y Corea del Norte

El presidente estadunidense, Donald Trump, denunció hoy que China aumentó su comercio con Corea del Norte, y puso en duda el trabajo conjunto de Pekín con Washington para contener la amenaza nuclear de Pyongyang, capital de Corea del Norte.

"El comercio entre China y Corea del Norte creció casi 40 por ciento en el primer trimestre. ¡Hasta acá llegó China trabajando con nosotros, pero le habíamos dado una oportunidad!", dijo Trump vía Twitter.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!