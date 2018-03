Trump impondrá aranceles al aluminio y acero la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una reunión en la Casa Blanca con empresarios del aluminio y el acero que la próxima semana anunciará aranceles a la importación de estos productos.

"Por primera vez en mucho tiempo tendrán protecciones", dijo Trump a los ejecutivos. Además, indicó a reporteros que los aranceles a importaciones serán de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio.



Previo al encuentro con empresarios, el mandatario escribió en una publicación de Twitter que las industrias del acero y aluminio de su país han sido "diezmadas por décadas de comercio desleal".

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!