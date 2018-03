Formalizar a México, el tema para los candidatos: Citibanamex

México

Citibanamex, que en el último año registró la mayor utilidad neta de su historia, al superar 24 mil millones de pesos, 46.3 por ciento más que en 2016, consideró que la formalización de los trabajadores mexicanos será la base para continuar con el crecimiento del crédito, y se obtengan mejores beneficios del sistema financiero.

En entrevista con MILENIO, Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, sostuvo que los candidatos a puestos de elección popular deben centrarse en resolver el problema de la informalidad, pues “es verdaderamente un costo real muy importante. Sí nos interesa mucho que haya un compromiso de los diversos aspirantes”.

¿Qué conlleva no estar formalizado?

Se estima que entre 50 y 60 por ciento de la población trabaja en el sector informal; eso tiene enormes costos, no nada más en términos de recaudación fiscal, que es el hecho de que no se pueden mejorar los servicios públicos, etcétera, sino que al no ser formal no se tiene la posibilidad de un crédito del Infonavit, de un ahorro para el retiro o de tasas mejores en el financiamiento bancario.

¿Qué otro tema debe incluir la agenda política?

El pendiente es el estado de derecho, del cual derivan dos puntos principales: inseguridad y corrupción. Y se oye en las diferentes campañas, hay un reclamo de toda la sociedad de que ya lo resolvamos como mexicanos; esa es una cuestión que nos corresponde a todos.

¿Qué aciertos tuvo la presente administración?

Sin duda, alguna las diversas reformas aprobadas en los últimos cinco años, de las que apenas estamos viendo los beneficios; hay que recordar que en su mayoría fueron constitucionales, por lo que dos terceras partes del Congreso tuvieron que votar a favor, más los estados; son cambios no de una persona ni de una administración, sino de un sistema político que se puso de acuerdo con la sociedad.

¿Cuáles reformas son las más importantes?

Todas. Y estamos empezando a ver los beneficios; por ejemplo, en las rondas de energía las inversiones que se están haciendo; ya vimos unas cantidades importantes el año pasado y veremos mucho más éste y en los siguientes.

También en telecomunicaciones, la financiera que busca más crédito a una menor tasa, y en la educativa, con la evaluación de los maestros y los aumentos por mérito.

¿Qué signos de salud muestra la banca?

Está muy sólida, muy bien capitalizada y en crecimiento; es el ciclo del crédito más largo que hemos tenido, con enorme estabilidad en términos de calidad de la cartera; muy bien preparada para seguir apoyando a los mexicanos.

¿Restará competitividad a México si concluye el TLC?

En términos de la reforma fiscal de Estados Unidos depende de la industria en la que estés, pero en general pensamos que el tratado se va a renegociar este año; es el escenario central y le damos muchísimas posibilidades de que así suceda, ya que el convenio ha formado verdaderas cadenas productivas complicadas de deshacer.

¿Qué opina de la consolidación que experimenta el sistema bancario?

Es algo que creemos va a suceder, que ya se ha tardado un poco; nosotros en particular nunca hemos avanzado por adquisiciones, siempre hemos crecido orgánicamente y no vamos a cambiar la estrategia.

La puesta en marcha de la ley “fintech” ¿qué aportará a la banca?

No es una cuestión de enfrentamiento, sino de trabajar juntos; las fintech tienen ideas, tecnologías, por mencionar algunas características. Nosotros, clientes; entonces, trabajar juntos para mejorar la experiencia de nuestros clientes es el objetivo que buscamos. De hecho ya laboramos con varias de ellas que operan en México, pues en términos de startups México es el número uno de América Latina.

Ante el panorama de incertidumbre por la renegociación del TLC, la reforma fiscal de Estados Unidos y las elecciones, ¿la economía crecerá?

Mientras sigan creciendo el empleo formal y los sueldos, así como el consumo, que impulsa las dos terceras partes de la economía, sí creemos que va a seguir creciendo.