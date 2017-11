"Hay que enfocarse en el talento, no en la discapacidad"

Monterrey

Debido a que muchas empresas buscan contratar a una persona con discapacidad por un tema de responsabilidad social, Maryangel García-Ramos, responsable nacional de Diversidad e Inclusión del Tecnológico de Monterrey, dijo que es tiempo de que los empleadores se concentren en las habilidades de la persona.

Durante la primera mesa redonda nacional "Avances y Retos de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad", García-Ramos dijo que las empresas deben dejar de buscar la inclusión laboral por temas que no sean directamente la contratación de alguien capaz para un puesto.

"Creo yo que es tiempo de enfocarnos más en los talentos y habilidades que tiene particularmente la persona, no en la discapacidad.

"Muchas veces nos han dicho (...) 'es que no tengo puestos para personas con discapacidad', y yo digo, '¿cuál es ese?', no todas las personas que estamos en sillas de ruedas sabemos hacer la misma cosa, el puesto va a decidirse a través de lo que se requiere particularmente en el puesto", dijo.

La especialista mencionó que a veces el problema también viene de parte de la persona que busca un puesto, pues sienten que deben incluir en su currículum que tienen una discapacidad, algo que a su consideración es erróneo.

"Es como si yo pusiera en el mío que soy súper mala para el Excel, no, en mi currículum voy a poner lo que sí sé hacer, obviamente cuando vaya a la entrevista digo, 'por cierto, tengo una discapacidad' (...) ya no hubo ese filtro inicial de que ni siquiera vieron mis capacidades", comentó.

Por su parte, Ofelia Torres, coordinadora de Educación Inclusiva de la Secretaría de Educación en Nuevo León, dijo que se tiene que ser muy congruente con la idea que se le transmite a una persona a la hora de incluir y la forma en que se empodera a la persona.

"A veces las personas con discapacidad son muy buenas en lo que se les preparó, pero al momento de llegar y venderse a la empresa, ahí hay un tope donde la empresa dice, no es lo que me plantearon, no es lo que yo necesito.

"Tenemos que ser muy congruentes e ir a la par, hablarle a la empresa de los beneficios pero también empoderar a las personas con discapacidad para que se hagan presentes y se vendan como cualquier otra persona", explicó.

En la mesa de discusión también participó Marianela Santos, Fundadora y CEO de Grupo Orben; Ana Tamez, directora académica de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, y Claudia Guardiola, gerente de Movimiento Congruencia.